Коронавирусная инфекция может отразиться на всех системах организма человека, а выздоровление от этой болезни не означает, что проблемы для пациента закончились. Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части, руководитель терапевтического отделения клиники КФУ Эмма Мухаметшина. По ее словам, у пациентов встречаются самые неожиданные последствия перенесенного COVID-19.

«Вирус поражает не только легочную систему, но и все системы организма: сердечно-сосудистую, ЖКТ, нервную. Прежде всего страдает иммунная система, которая отвечает за защиту организма, нарушается свертываемость крови», - передает слова спикера пресс-служба КФУ.

Даже легкая форма коронавируса может иметь тяжелые последствия для организма, к примеру, для нервной системы: пациент может впасть в депрессию. При тяжелых формах коронавирусной инфекции возможен энцефалит и инсульт. Со стороны органов ЖКТ также могут проявиться панкреатиты, язвы и поражения печения, сообщила Мухаметшина.

Напомним, что ученые нашли часы, которые могут выявить коронавирус за неделю до появления новых симптомов.