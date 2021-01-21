В Казани 24-летнюю девушку задержали по подозрению в убийстве своей подруги. По предварительной версии, произошло это 16 января во время застолья в съемной квартире одного из домов на улице Г. Баруди. Приехавшие на место росгвардейцы обнаружили труп девушки. Рядом с бездыханным телом находилась ее подруга и молодых. Правоохранители задержали обоих.

Позже был установлено, что девушки приехали из Оренбургской области и жили на съемной квартире. Вечером они устроили застолье. Когда гости разошлись, девушки начали ссориться. Услышав крики, из комнаты в кухню вернулся парень, чтобы вмешаться в конфликт. Но там увидел одну из девушек, лежащую в луже крови. Предположительно, во время ссоры одна из девушек ударила ножом подругу, пострадавшая скончалась на месте.

Подозреваемая в преступлении созналась, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.

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