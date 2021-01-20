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«А мы полетели! Куда - не скажу»: Элвин Грей отправился с возлюбленной в путешествие после никаха

20.01.2021, 20:55 617 14 prokazan.ru

Известный татаро-башкирский исполнитель Элвин Грей продолжает делится в "Инстаграме" подробностями личной жизни: напомним, что недавно певец сыграл никах в казанской мечети "Кул Шариф". На этот раз "звезда" сняла из кабины самолета самолета сториз и сообщила, что отправляется в свадебное путешествие.

"А мы полетели! Куда - не скажем", - интригует подписчиков Элвин вместе со своей возлюбленной. Судя по всему, они отправляются в теплые края: певец сообщил, что на месте отдыха они будут в футболках, шортах и сланцах. 

Позже исполнитель выложил фото места прибытия: но при этом куда прилетел, певец не рассказал.

А вы как думаете, куда полетел отдыхать Элвин Грей?

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комментарии

Ага
1
20 января 2021
21:02
Наверное все тупые либералы друг друг директ в инстаграме заспамили новостями про своего кумира, сидят млеют и мастурбируют на дурачка представляя себя на месте его жены ахахах
Зритель
0
20 января 2021
21:23
Ехай, ехай .. ...)
Горожанин
0
20 января 2021
21:24
Ващепох
Обыватель
0
20 января 2021
22:01
У меня тоже такие глаза бывают, когда Хаматжон меня сзади насухую дерет
гыук
0
20 января 2021
22:13
пох... если честно
Горожанин
0
20 января 2021
22:15
Нас Рать
Горожанин
0
20 января 2021
22:34
Летят перелетные птицы в туманной дали голубой,
Летят они в дальние страны, а я не хочу улетать.
А я остаюся с тобою, родная моя сторона --
Не нужен мне берег карибский и Африка мне не нужна!
Горожанин
0
20 января 2021
23:01
В пешее эротическое путешествие по татарстану. И патриотично блогерить, как прекрасен этот край, посмотрии.
Горожанин
0
20 января 2021
23:20
Дальневосточный гектар поехал осваивать, на речку Вачу, с сигалом там будет встречаться, если тот белорусские гастроли закончил.
Олл
1
21 января 2021
00:28
Обывателю- свисток засунь себе
В ответ на комментарий пользователя
У меня тоже такие глаза бывают, когда Хаматжон меня сзади насухую дерет
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Олл
1
21 января 2021
00:29
Обыватель - свисток себе засунь
В ответ на комментарий пользователя
У меня тоже такие глаза бывают, когда Хаматжон меня сзади насухую дерет
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Мир
0
21 января 2021
00:32
Кому интересен этот бездарность, куда он летит и что делает, по нему видно что недоразвитый, как говорил Нагиев—«голос не брови, если его нет, то не нарисуешь», в этом же случае ни голоса, не рожи не нарисуешь!!!
Горожанин
0
21 января 2021
01:26
Ну, точно журналистка из аула в приказе поклонница юляшки затесалась, каждый день об этом бездаре и выпендрежнике пишет , не много ли чести этому ....прости Аллах внимания уделяете?
Горожанин
0
21 января 2021
01:33
Почему этот бурундук башкирский всегда опухший, рот открыт тоже всегда?

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12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января
13:15, 11.11.2020
Эксперт назвал главные ошибки при лечении от коронавируса
11:13, 11.11.2020
Женщина убила возлюбленного за отказ купить продукты
07:37, 11.11.2020
Стало известно, когда у россиян может проявиться коллективный иммунитет к коронавирусу
19:52, 10.11.2020
Минздрав России призвал жителей не лечить коронавирус антибиотиками
19:39, 09.11.2020
Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
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