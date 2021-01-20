Известный татаро-башкирский исполнитель Элвин Грей продолжает делится в "Инстаграме" подробностями личной жизни: напомним, что недавно певец сыграл никах в казанской мечети "Кул Шариф". На этот раз "звезда" сняла из кабины самолета самолета сториз и сообщила, что отправляется в свадебное путешествие.

"А мы полетели! Куда - не скажем", - интригует подписчиков Элвин вместе со своей возлюбленной. Судя по всему, они отправляются в теплые края: певец сообщил, что на месте отдыха они будут в футболках, шортах и сланцах.

Позже исполнитель выложил фото места прибытия: но при этом куда прилетел, певец не рассказал.

А вы как думаете, куда полетел отдыхать Элвин Грей?

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