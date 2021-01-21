В 2021-ом году в столице Татарстана продолжают всплывать истории мошенничества, совершенных в автомобильной компании "Автоцентр. Казань".

Редакция ProKazan.ru одной из первых обратила внимание на эту ситуацию. Еще в октябре прошлого года к нам обратилась жительница города и рассказала, как ее заставили подписать "кабальную сделку" - уговорами, оттягиванием времени до полуночи и пустыми обещаниями менеджеров. Она не получила новое авто, но успела потерять прежнюю машину, "неаккуратно" подписав договор о купле-продаже. Как выяснилось позже, такую схему сотрудники "Автоцентра" использовали не только на ней. В редакцию потоком полились истории казанцев, которые также стали жертвами прибыльной схемы автосалона. Кто-то из них долго копил на машину, кто-то приехал из деревни и сильно волновался перед долгожданной покупкой, но в итоге они все оказались буквально "облапошены".

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с очередной жертвой автосалона. Правда, на этот раз потерпевшие решили пойти до конца и вернуть потерянные средства через суд. Удалось ли им это сделать, читайте в нашем материале.

"Обещали одно, а вышло все не так"

Роза и Сафаргали Шарафутдиновы решили купить первую машину в августе этого года. Долго выбирали салон, приглядывались по ценам. В итоге выбрали "Hyundai Solaris" 2012-го года в том самом "Автоцентре" на Чуйкова. Машина была с небольшим пробегом, но зато подходила по цене в 550 тысяч. Вот только автомобиль обошелся супругам куда дороже.

"Обещали одно, а вышло все не так, - делится Роза с корреспондентом. - Обманули с кредитом, с сертификатом, с банком, даже с прогоном машины наврали - он больше почти в два раза!"

Как оказалось при подписании документов, цена на машину резко выросла до 790 тысяч рублей, а проценты на кредит были гораздо выше ожидаемых. Появился также и "обязательный" сертификат на машину за 80 тысяч, от покупки которого супруги, подумав, все же отказались. Заявление они написали в одиночном варианте прямо в салоне, вот только оно, видимо "потерялось", ведь им вернули только 4 тысячи. Остальные 76, как стало известно уже после обращения в Роспотребнадзор, пошли на оплату работы агента.

"Ему стали предлагать сертификат на машину, якобы обязательный. Но он стоил 80 тысяч, поэтому мы написали отказ. Мужу 4 тысячи вернули из суммы, а 76 тысяч зажали. Там же все как-то странно устроено оказалось. Юридически существует фирма "Основа" и от нее уже идет агент, который нам как раз и продавал. И вот эти 76 тысяч пошли как вознаграждение этому агенту. Теперь мы не можем копию получить. Заявления этого просто нет! Нужно было второй экземпляр писать", - сетует Роза.

Кроме того, супруги отмечают, что некоторые характеристики машины при продаже не соответствовали действительности.

"Пробег у машины на самом деле 140 тысяч, мы в документах видели, а нам продали как 90. То есть изначально был подлог, - вспоминают они все спорные моменты сделки. - Да, менеджер расписывал, хвалил машину, как это бывает обычно, но в кредитном отделе нас именно обманули. Убеждали, что будет рефинансирование, что нужно будет платить намного меньше. В итоге мы самый дорогой банк взяли, потому что другие, по словам работников, нам отказали".

"Нужно было головой думать, прежде чем кредит брать"

О том, что попали в мошенническую схему с навязыванием невыгодной покупки, супруги поняли через пять дней. Однако к тому времени они уже успели оформить куплю-продажу внутри семьи - у Сафаргали не было прав, и он продал по документам машину Розе.

"У мужа прав нет, поэтому мы сразу оформили куплю-продажу машины в мою сторону. Это же все семейное, общее. Мы много лет в браке, и у нас общее имущество"? - рассказывает женщина.

Именно этот договор стал существенным тормозом в судебном процессе, который супруги начали в декабре прошлого года.

"Судья объявил, что нельзя уже обратить сделку с "Автоцентром", так как была совершена последующая купля-продажа. В итоге после 1 декабря суд не пришел ни к какому решению", - говорит пострадавшая.

Несмотря на это, супруги вспомнили, что сам суд проходил очень неспокойно.

"Судья очень грубо разговаривал, кричал, что нужно было головой думать, прежде чем кредит брать. В таком духе, будто мы не потерпевшие, а обвиняемые, - все еще с удивлением вспоминает о суде женщина. - В общем, очень агрессивно судья был настроен, как будто купленный. Ощущение такое по крайней мере сложилось", - рассказывают супруги.

Обговорив с юристом возможность, а скорее, невозможность расторжения договора купли-продажи в данных условиях, супруги изменили требования во втором судебном процессе.

"Мы изменили требование об отмене акта купли на реальную оценку стоимости машины, - поясняет Роза. - Так мы надеемся хотя бы снизить плату до обещанных при оформлении 550 тысяч рублей. Мы собрали так же материал, что пробег был скручен и что это изначально был подлог".

В связи с этим суд перенесли в третий раз - уже на 11 февраля. Как пояснили супруги, судья объявил, что в окончательном решении судья будет руководствоваться постановлением Роспотребнадзора. Ранее в ведомстве уже отмечали, что среди поступивших к ним жалоб граждан на "Автоцентр. Казань" они действительно обнаружили нарушения потребительских прав.

"Это мошенническая схема! Роспотребнадзор провели расследование, даже признали, что Мамедов (юридический владелец компании - прим. ред.) совершает мошеннические действия, что обманывает из-за этих гонораров. Такая группа преступная, говорят, они и в Казани, и в Тольятти, и в Самаре", - рассказывает после суда Роза.

Корреспондент ProKazan.ru обратился в Роспотребнадзор РТ, чтобы узнать, на какой стадии находятся поступившие в ведомство жалобы, однако там сообщили, что все вопросы теперь будут решаться в судебном порядке. Вопросы судов не относятся к компетенции Роспотребнадзора.

Между тем, в республике это не единственное судебное дело против входящих в "Автоцентр" компаний. Известно о еще пяти параллельно идущих судах. Пока окончательных решений по ним также нет.

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