20 января в Татарстане зарегистрировали еще четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, скончались три женщины 88, 81 и 73 лет и 79-летний мужчина. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 233 летальных случаев от последствий коронавируса.

Напомним, 19 января в регионе также зарегистрировали четыре летальных случая.

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