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Билайн начал продавать SIM-карты и оборудование на маркет-плейсе goods.ru

20.01.2021, 15:00 0 prokazan.ru

Билайн начал продавать товары на маркетплейсе goods.ru. Клиенты могут купить смартфоны, аксессуары и SIM-карты – всего более 4000 наименований. Goods.ru стал первым маркетплейсом, с которым Билайн заключил партнерство по схеме «Закажи и забери».

Благодаря сервису «Закажи и забери», клиент может выбрать на goods.ru товары, зарезервировать их и отметить на карте собственный офис Билайн, где будет удобно получить покупку. Покупателю поступит SMS с подтверждением заказа, после чего он сможет оплатить и забрать покупку в выбранном салоне связи. На данный момент к платформе подключены почти 300 собственных офисов Билайн по Москве и Московской области.

При этом все товары участвуют в программе лояльности goods.ru, и за каждый заказ покупателю на бонусный счет начисляются бонусные рубли, которыми можно оплатить до 50% стоимости последующих покупок.

Ильгиз Азизов, вице-президент по дистрибуции Билайн:

«Партнерство с Goods.ru увеличивает количество мест, в которых клиент может приобрести наши SIM-карты и оборудование. Наша задача – упростить людям подключение к телеком-сервисам Билайн и дать им возможность заказать необходимые товары и услуги не только в собственном интернет-магазине, но и на привычных маркетплейсах».

Константин Маслов, коммерческий директор goods.ru:

«Билайн» – один из крупнейших операторов связи в России, и мы очень рады, что для партнерства была выбрана наша площадка. Мы планируем развивать географию сотрудничества и подключать к платформе больше собственных офисов продаж Билайн по всей России».

SIM-карты Билайн также можно приобрести в собственном интернет-магазине Билайн и на крупных интернет-площадках T-Mall AliExpress, OZON, Wildberries. Также SIM-карты компании продаются в профильных интернет-магазинах, среди них МВидео, Ноу-Хау, Связной, Samsung, Re-store, Цифроград и другие.

ПАО «ВымпелКом» РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

Оператор Программы лояльности – ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» Подробнее о правилах, ограничениях, бонусах, порядке их получения и списания – на http://goods.ru/loyalty_program_rules. Подробнее о сроках, порядке оформления заказов и их оплаты – www.goods.ru

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