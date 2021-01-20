В Перми на видео попал молодой человек, который поджег себя ради развлечения. На кадрах видно, как полыхает его одежда. Запись появилась в социальных сетях и вызвала резонанс, пишет progorod59.ru.

На видеозаписи можно заметить, что на молодом человеке надета плотная одежда, его голова также защищена. Пользователи соцсетей заявили, что у парня "Тик-Ток головного мозга". Предположительно, молодой человек не пострадал.

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