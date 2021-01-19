Власти Казани снова продлили льготный режим работы городских парковок. Об этом информируют в пресс-службе мэрии.

Бесплатно оставлять машины можно будет с 18 до 7 часов, а также по выходным до 30 апреля. Прежним остается время бесплатной парковки в рабочее время - это 15 минут. Ранее льготный режим был продлен до конца января.

Напомним, что он был введен в качестве меры поддержки в апреле. По словам Ильсура Метшина, данная мера должна была поддержать бизнес, который первым попал под удар в пандемию - общепит, торговые центры. Ранее в Казани бесплатно оставлять автомобили на паркингах можно было с 21 до 7 часов, а также по воскресеньям.

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