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Иван Царевич обогнал Деда Мороза в новогоднем рейтинге самых интернет-активных сказочных героев

19.01.2021, 09:10 0 prokazan.ru

Билайн проанализировал как сказочные герои использовали мобильную связь перед Новым Годом: Иван Царевич ушел с головой в сеть, Конек-Горбунок сел на диджитал-детокс, а Дед Мороз предпочел мобильный интернет голосовой связи.

Это стало известно после анализа работы базовых станций, которые обслуживают места обитания сказочных и новогодних героев:

  • дом Деда Мороза в Великом Устюге
  • терем Снегурочки в Костроме
  • волшебный дом Cнеговика в Архангельске
  • музей Ивана Царевича в Ростове
  • село Ершово, родина Конька-Горбунка
  • село Кокубой, родина Бабы Яги

В декабре самым активным в мобильном интернете оказался Иван Царевич - на него приходится 50% суммарного объема, который использовали указанные сказочные герои. Второе место у Снеговика, который скачал 31% общего сказочного трафика. Главный герой Нового года, Дед Мороз, оказался только на третьем месте: у него 10% от общего трафика.

По приросту трафика год к году среди сказочных героев лидирует Снеговик. В декабре он скачал в 2,4 раза больше трафика, чем годом ранее. В топ-3 по увеличению использования мобильного интернета также попали Снегурочка и Баба Яга, интернет-трафик которых вырос на 78% и 69% соответственно.

Дед Мороз увеличил на 8% активность в мобильном интернете, но стал на 7% меньше говорить по телефону. Однако это не сравнится с самым консервативным сказочным героем. Конек-Горбунок в селе Ершово стал меньше использовать и голосовую связь (-10%), и мобильный интернет (-32%), а также скачал меньше всех трафика. Рекорд по приросту голосового трафика принадлежит Снеговику, который проговорил в этом году на 37% больше, чем в прошлом.

Для того, чтобы на связи могли быть как новогодние герои, так и миллионы клиентов, Билайн развивает сеть в городах и областных населенных пунктов регионов. В 2018 и 2019 годах оператор удвоил сеть 4G, а за 2020 год количество базовых станций 4G выросло еще на 21%. В результате скорости увеличились в среднем на 20-40%, и клиенты могли отправить еще больше новогодних поздравлений, как в формате изображений, так и в формате видео.

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