Жители села Осиново под Казанью пожаловались на вандалов, которые ночью вышибли дверь в подъезд в доме по улице Гайсина 2б. В сети также появилось видео противоправных действий.

«Такое происходит ночью! Заявление уже в полиции, многочисленные камеры зафиксировали их лица», - подписали видео подписчики.

Многие в комментариях жестко отреагировали на такой поступок.

«А что ногами-то?! Башкой надо было!»

«Не их мамаши на лечение собирают?»

«Ну вот же, вот же есть люди желающие работать во благо людей. А тут жалуются, что людей не хватает дороги чистить. Привлекать их надо к общественно полезным делам в принудительном порядке»

«Когда сил больше чем мозгов»

«Только герои носят летние кроссовки в 35 градусный мороз»

Напомним, не так давно в Казани вандалы сломали скульптуру, посвященную выброшенным животным. Она не простояла и недели.