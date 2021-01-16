Подписчики Prokazan.ru прислали видео, где странный мужчина идет по Миллениуму по непривычной для всех дороге.

«По мосту Миллениум в сторону Квартала», - отметил подписчик.

По всей видимости мужчина в курсе всех проблем после снегопада в Казани и решил не тратиться на такси и стоять в километровых пробках. Главное – держать равновесие, иначе трагедии не избежать.

К слову, слегка странных людей в Казани хватает. Например, в канун Нового года в один из отелей города заявилась босая девушка, на руках у нее был маленький ребенок, она требовала представить бесплатный номер для проживания. Подробности истории.

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