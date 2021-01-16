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Иллюстративное фото ProKazan

В Казани предложили ввести студенческий проездной, инициативу направят на рассмотрение властям

16.01.2021, 01:00 40 3 prokazan.ru

В Казани предложили ввести студенческие проездные: с инициативой выступил президент Лиги Студентов Руфат Киямов на заседании республиканского Молодежного парламента. В Казани обучаются много студентов, их волнует вопрос стоимости проезда на транспорте. Ситуация усложняется тем, что имевшиеся ранее студенческие тарифы были отменены, а транспортный грант получают лишь 5,7 тысяч студентов, что также не решает проблему полностью, отметил Киямов. 

«Ежедневно студенты совершают поездки до образовательной организации и обратно – это две поездки в день, то есть 44 поездки в месяц. Таким образом, для студентов очной формы обучения, которые не имеют постоянного дохода и возможности устроиться на постоянную работу, мы предлагаем внедрить тариф «44». 880 рублей на 44 поездки, на все виды транспорта», - такой способ решения проблемы предложил президент Лиги Студентов, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Сообщается, что члены молодежного парламента намерены направить обращение с инициативой о введении студенческих проездных Президенту Татарстана, а также в профильные республиканские ведомства.

Некоторые чиновники уже успели поддержать инициативу, но с оговорками. Глава Минмола Татарстана Дамир Фаттахов отметил, что следует определить категорию нуждающихся в проездном учащихся, а заместитель Председателя Госсовета Татьяна Ларионова предложила создать рабочую группу для проработки вопроса совместно с администрацией Казани, транспортными перевозчиками и руководителями вузов.

Напомним, что недавно казанские перевозчики потребовали поднять стоимость проезда до 35 рублей. Власти ответили, что решение по данному вопросу еще не принято. 

Общественный транспорт
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комментарии

Димас люблю пивас
0
16 января 2021
01:08
Ага был весь такой инициативный, поэтому я его бил, а потом мочился ему в рот.
Ага
0
16 января 2021
01:15
Но зато я назвал твою девушку бездарной эмигранткой, не то что бы мой Обыватель патриот.
В ответ на комментарий пользователя
Ага был весь такой инициативный, поэтому я его бил, а потом мочился ему в рот.
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Димас люблю пивас
0
16 января 2021
01:21
Таки я тебе поэтому и нассал в рот, чтобы ты не забывал нашу школу)))
В ответ на комментарий пользователя
Но зато я назвал твою девушку бездарной эмигранткой, не то что бы мой Обыватель патриот.
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