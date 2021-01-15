В Тюменской области фельдшер погиб после того, как пошел за инструментами в село на расстоянии в 50 километров.

Трагедия произошла в середине декабря. Фельдшер Каир Кожахметов случайно оставил у пациентов тономерт и пульсоксиметр. Старшая сестра ФАПа начала его ругать и заставила возвращаться за оборудованием, при чем служебный автомобиль мужчине не дали, а денег у него не было даже на автобус. Об этом позже поведала МК его подруга, также медик.

Мужчина отправился в путь, однако пройти смог только 27 километров - его сбила машина, медик погиб. Позже об этой истории в соцсетях написала подруга Кожахметова, она считает, что Каир попал под машину из-за того, что сильно замерз,потерял концентрацию и просто не заметил машину. На женщину заявление за клевету написала старшая сестра и заведующий ФАПом. При этом уточняется, что заведующий отговаривал мужчину идти за оборудованием.

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