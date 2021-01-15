В Татарстане будут судить 35-летнюю жительницу Верхнеуслонского района. Она по неосторожности причинила тяжелые травмы своему ребенку.

По данным Следственного комитета РТ, инцидент произошел в последний день лета - 31 августа 2020 года в Иннополосе. Мать с ребенком пошла кататься на электросамокате, причем годовалый малыш находился в слинге. Женщина не справилась с управлением и упала с транспортного средства на асфальт. В результате младенец получил повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", однако свою причастность к преступлению мать не признает. Дело будет направлено в суд для рассмотрения.

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