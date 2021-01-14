13 января вечером на улице Бутлерова из-за мороза произошел порыв трубопровода на улице Бутлерова. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Улица Бутлерова рядом с пятерочкой. Проезжая часть скоро будет катком», - написал автор поста.

В комментариях жители рассказали, что это не первый случай порыва.

«Улица ак. Губкина такая же ситуация. Работает Водоканал. Но вода по склону пробежала и замёрзла. Поэтому водители, будьте осторожны»

«Термальный источник пробился, чудо чудесное»

«Вот и мороз внёс лепту ржавых труб!Их надо менять километрами»

«Ушел там будет ночью, а утром просто пипец»

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