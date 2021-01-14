В селе Старый Урямыш Черемшанского района температура воздуха вчера достигла отметки - 45 градусов. Как передает газета "Наш Чиремшан", рекордно низкое значение температуры на домашнем термометре заметила местная жительница Гульнара Азаркина в шесть часов утра.

"Утром даже коровы в сарае были покрыты инеем", - делится наблюдениями женщина.

Сообщается, что в этот день занятия у школьников района были отмены, кроме уроков учащихся 10 и 11 классов в райцентре.

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