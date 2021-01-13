В сети жительница Казани пожаловалась на плесень в коробке с детским соком. Она опубликовала фотографии и поинтересовалась, как магазины могут продавать такие продукты.

«Вот такой детский сок с плесенью продают в наших Пятерочках. Это вообще нормально? Почему такие товары никто не проверяет?»,- написала женщина.

В комментариях пользователи возмутились и недоумевали, каким образом магазин имеет отношение к качеству сока в коробке.

«Когда такая плесень, коробка должна быть вздутая, это сами виноваты, сам натыкался на вздутые»

«Как бы причем тут вообще магазин, они что ли подкладывают. В такой упаковке сама по себе плесень не появляется такая»

«Сок делает не магазин!!! Звоните на горячую линию производителя!! Я работала на складе и периодически, производитель возвращал из магазинов и утилизировал такую вот продукцию. И все это только по жалобе и звонку покупателя! Возможно, просто бракованная партия товара. Но уж никак не магазин виноват»

«Всегда смотрите дату изготовления. Я замечаю в пятерочках просрочку и сразу сообщаю сотрудникам магазина, они убирают»

Кроме того в комментариях под постом написали представители магазина и предложили автору разобраться в ситуации.

«Давайте попробуем решить проблему. Для этого напишите известные подробности нам в личные сообщения группы со ссылкой на этот пост»

К другим новостям:

- Жительница Казани в первый день нового года стала миллионершей. Вот у кого год начался как надо.

- Вот и 2021 год пришел... В Казани начали гореть... нет не трамваи и даже не автобусы, а троллейбусы!