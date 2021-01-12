В Министерстве образования и науки рассказали, при каких температурах школьники Татарстана могут не ходить в школу. Классы, в которых при той или иной температуре отменяют занятия, зависят от местоположения школы - в селе или в городе.

-23 градуса: с 1 по 4 класс в сельских школах;

-25 градусов: с 1 по 4 класс в городских школах и с 5 по 9 в сельских и городских школах;

-30 градусов: с 10 по 11 класс в сельских школах;

-32 градуса: с 10 по 11 класс в городских школах.

Также в министерстве опубликовали регламент проведения занятий на свежем воздухе у детей: младшие школьники могут заниматься на улице при температуре воздуха не ниже -3 градусов и скорости ветра не более 6-10 метров в секунду; старшеклассникам можно проводить уроки на открытом воздухе при температуре не ниже -10 и аналогичной скорости ветра.

Напомним, что ближайшая неделя в Татарстане обещает быть морозной, также ожидается метель.