Жалобы жителей Татарстана на огромные счета за коммунальные услуги привлекли внимание прокуратуры - надзорное ведомство проведет проверку. Об этом сообщили в пресс-службы прокуратуры РТ.
Напомним, на днях одна из жительниц Казани пожаловалась на счет в 31,5 тысячу за декабрь. Она приложила к своему посту в социальных сетях квитанцию с начислениями и сообщила, что долгов у нее нет, а сумма начислена неверно. Пользователи соцсетей рекомендовали обратиться в надзорное ведомство для изучения вопроса.
В прокуратуре также сообщили, что при наличии нарушений будут приняты меры реагирования.
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