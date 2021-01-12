2021 год наступил, а, кажется, ничего не изменилось: жители Татарстана до сих пор продолжают возмущаться ценами на ледовые переправы.
«Выигрыш только время, а в остальном ничего»
«Только денег заработать, бедные столько денег в лёд вложили»
«В объезд дешевле до услона, ради принципа езжу в объезд, цена переправе 100 максимум!»
«Так дорого? Зима все сделала, а наши хапуги тут как тут»
«Можно хотя бы уменьшить за проезд через переправу»
«Там под водой бригада водолазов страхует круглосуточно, а вы нищеброды».
Напомним, в Татарстане работает четыре ледовые переправы:
- «Покровское - Красный Ключ»
- «Аракчино - Верхний Услон»
- «Зеленодольск - Нижние Вязовые»
- «Соколка - Новый Закамский».
Стоимость проезда 250 рублей для легковых и 300 рублей для машин с прицепом.
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