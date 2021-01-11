90 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Татарстане на 11 января. Об этом сообщили в оперативном штабе РТ.

Из 90 случаев два- завозные, остальные граждане заразились на территории республики при контактах с заболевшими. 23 человека госпитализировано, 67 пациентов лечатся дома.

Среди заболевших за сутки есть один ребенок, шесть человек в возрасте от 80 до 90 лет, 10 - от 70 до 80, 11 - от 50 до 60. Выросло число случаев в возрастной группе от 60 до 70 лет - 24, 28 заболевших выявлено в категории от 30 до 50 лет.

Больше всего случаев, как и ранее, выявлено в Казани - 52, девять в Набережных Челнах, пять - в Зеленодольском районе, четыре - в Нижнекамском, по три - в Алексеевском и Бугульминском районах. Два заболевших за сутки прибавилось в Апастовском районе, по одному - в Бавлинском, Ютазинском, Чистопольском, Буинском, Верхнеуслонском, Сабинском, Пестречинском, Высокогорском, Лаишевском, Нурлатском, Лениногорском и Менделеевском районах. Всего с начала пандемии в РТ зарегистрировано 14, 2 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией.

Напомним, накануне стало известно, что в России впервые выявили "британский" штамм коронавируса, он более заразен, чем обычный.

Читайте также:

Казанцы обсуждают фото "безмасочников" в парикмахерской - они считают, что не носить маски - это нормально

В Татарстане полиция ловит людей без масок около лифтов