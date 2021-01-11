2020-ый закончился, и редакция ProKazan.ru решила вспомнить, какими событиями ознаменовался ушедший год.

Каждый день мы будем публиковать главные события прошлых месяцев и надеяться, что больше такого "интересного" года не повторится.

Июль в Татарстане прошел довольно бурно. Видимо, люди настолько устали от всех ограничений, что решили сполна восполнить упущенное в середине лета. Хватало и убийств, и насилия, и коронавирус не отступал, но обо всем по порядку.

Месяц запомнился громкими случаями педофилии. Так, в первых числах месяца появилась информация, что в Кукморском районе Татарстана 20-летний учитель вступил сексуальную близость с 15-летней девочкой. А на следующий день был задержан экс-полицейский, который изнасиловал 16-летнюю студентку и три месяца находился в розыске. Кроме того, в июле задержали и 45-летнего бизнесмена, который ранним майским утром в лесопосадке изнасиловал девушку в своем личном авто.

Еще одно громкое сексуальное дело месяца - вынесенный приговор казанскому педофилу-рецидивисту, который однажды увидел 6-летнюю девочку, заходившую с бабушкой в подъезд, пошел за ними, постучал в дверь их квартиры и предстал в приспущенных штанах, "трогая свой половой орган". На следующий день он пришел снова, чем и положил конец истории, ведь бабушка вызвала полицию. К слову, мужчина уже привлекался ранее за аналогичные действия и даже отсидел 5,5 года.

Ну и под конец месяца Казань содрогнулась от еще более аморальной истории - в Казани 13-девочку изнасиловал бомж, когда она пришла приготовить ему еду. Вместе с подругами она ухаживала за мужчиной, который жил в бытовке на территории Вахитовского района. В один из дней они как обычно пришли к нему, чтобы приготовить обед. В это же время к гражданину пришел знакомый, с которым они выпивали. В какой-то момент обитатель бытовки с двумя девочками отлучился, в это время его неоднократно судимый товарищ изнасиловал третью девочку. Она не побоялась рассказать родителям, и в итоге педофил получил 15 лет колонии.

Второй громкой темой июля стало ныне называемое "обнуление", то есть голосование по поправкам в Конституцию РФ. Пошло оно довольно спокойно. Согласно результатам, опубликованным татарстанским ЦИКом, 16% жителей Татарстана проголосовали против поправок в Конституцию РФ, 80% избирателей отдали голос за поправки.

Лишь дважды удалось встревожить общественность - на Баумана в пикет вышел молодой человек с плакатами, обвиняя Путина в преступлениях. К нему сразу подошли полицейские и сообщили, что на него уже написано заявление. Грубая сила не применялась, и юношу сопроводили в отдел полиции, однако к этому моменту на улице Баумана собралось несколько десятков человек, которые проводили активиста аплодисментами. Второй случай идентичен - одиночный пикет и реплики против президента и его "обнулившихся" сроках. Вот только в этот раз молодой человек получил десять суток ареста - за то, что рядом стояла женщина и что-то говорила, а значит пикет не одиночный. По крайней мере, так было представлено со стороны полиции.

На этом задержания не прекратились. Несколько раз Казань будоражили новости о неожиданных захватах ОМОНовцами штаба "Объединенных демократов", лекции которых срывались, также задерживались и другие активисты, "не угодившие" одиночными пикетами или под подозрением в терроризме.

Третья волнующая тема месяца - небывалый поток утопленников. Их было так много, что опасения высказал даже президент Минниханов, поручив следить за ситуацией внимательнее. То ли жара, то ли надоевшие четыре стены толкали жителей республики нырять. Случаи были самые разные - прыгали с Кировской дамбы и не выныривали, падали в реку вместе с машиной, дети веселились на реке и не возвращались домой. Даже в Кабане нашли утопленника.

Ну и конечно - коронавирус. В июле заговорили уже и о второй волне, и о влиянии ковида на детей, и о вакцине, испытания которой были завершены.

"Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема", - говорили врачи, и стоит отметить, их опасения сбылись.