Волонтер Юлия Хакимова, которая вместе с соцработниками Казани спасла с улицы известного горожанам инвалида "дядю Сашу", рассказала, что сейчас происходит в жизни подопечных. По ее словам, их ищут бывшие "работодатели".

"Вы думаете, что эта история для этих бедных людей закончена и от них отстали? Глубоко ошибаетесь, их приходится беречь. А знаете почему? Потому что те, кто их удерживал, и сейчас приезжают и пытаются их выкрасть. И даже наняли для этого адвоката. А знаете для чего? Для того, чтобы они молчали, молчали и о тех, кого по сей день удерживают и используют, перевозя как вещь с места на места. Вы думаете, что это семейство рабовладельцев использует несчастных только в Казани? Глубоко ошибаетесь. Нам уже известны города, в которых они занимаются тем же, еженедельно отправляя на родину десятки тысяч долларов", - рассказала Юлия в своем "Инстаграме".

Также она выложила видео, где сами спасенные рассказывают, почему не могли убежать от "хозяев": это сложно сделать инвалиду, живущему в чужом городе, и может закончиться безвестным исчезновением человека. Напомним, что ранее в Казани задержали брата и сестру - граждан Молдавии, которые и держали "в рабстве" инвалида по имени Дмитрий, известного казанцам как "дядя Саша".

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