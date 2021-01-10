За минувшие сутки в Татарстане выявили 91 новый случай коронавируса. Об этом сообщают в оперативном штабе РТ.

Известно, что 31 пациенту потребовалась медицинская помощь в больницах, еще 60 получают лечение в домашних условиях. Наибольшее число заболевших, традиционно, в возрастной категории от 30 до 50 лет - 35 человек, 18 - в возрасте от 50 до 60, 15 - от 60 до 70, 13 - от 70 до 80, восемь заболевших среди представителей молодежи - от 18 до 30 лет, также есть два случая заражения среди детей.

Распределение по городам и районам РТ выглядит на 10 января следующим образом: 53 человека заболели в Казани, девять случаев выявлено в Аксубаевском районе, восемь - в Челнах, пять - в Нижнекамском районе, четыре - в Высокогорском. По два заболевших прибавилось в Буинском и Пестречинском районах, по одному - в Тюлячинском, Атнинском, Балтасинском, Тукаевском, Зеленодольском, Сармановском, Лаишевском и Рыбно-Слободском районах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 14 183 случая COVID-19.

Наибольшее за последние месяцы число заболевших за сутки составило 106 человек, антирекорд был установлен 27 декабря, после чего количество случаев стало постепенно снижаться. В конце декабря рост заболеваемости коронавирусной инфекцией объяснили в Роспотребнадзоре несоблюдением мер профилактики. Накануне в ведомстве сообщили о значительном увеличении доли внебольничных пневмоний за новогодние каникулы.