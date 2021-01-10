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Фото архив МЧС РТ

В Татарстане 31 человек за сутки попал в больницу с коронавирусом: свежие данные оперштаба

10.01.2021, 13:31 202 1 prokazan.ru

За минувшие сутки в Татарстане выявили 91 новый случай коронавируса. Об этом сообщают в оперативном штабе РТ.

Известно, что 31 пациенту потребовалась медицинская помощь в больницах, еще 60 получают лечение в домашних условиях. Наибольшее число заболевших, традиционно, в возрастной категории от 30 до 50 лет - 35 человек, 18 - в возрасте от 50 до 60, 15 - от 60 до 70, 13 - от 70 до 80, восемь заболевших среди представителей молодежи - от 18 до 30 лет, также есть два случая заражения среди детей. 

Распределение по городам и районам РТ выглядит на 10 января следующим образом: 53 человека заболели в Казани, девять случаев выявлено в Аксубаевском районе, восемь - в Челнах, пять - в Нижнекамском районе, четыре - в Высокогорском. По два заболевших прибавилось в Буинском и Пестречинском районах, по одному - в Тюлячинском, Атнинском, Балтасинском, Тукаевском, Зеленодольском, Сармановском, Лаишевском и Рыбно-Слободском районах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 14 183 случая COVID-19. 

Наибольшее за последние месяцы число заболевших за сутки составило 106 человек, антирекорд был установлен 27 декабря, после чего количество случаев стало постепенно снижаться. В конце декабря рост заболеваемости коронавирусной инфекцией объяснили в Роспотребнадзоре несоблюдением мер профилактики. Накануне в ведомстве сообщили о значительном увеличении доли внебольничных пневмоний за новогодние каникулы. 

Коронавирус Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
10 января 2021
14:02
" 31 человек попал.." И еще Академика Короленко не существует .
Горожанин
0
10 января 2021
14:54
Вот опять - к чему эта информация ? Да еще как то подозрительно - в выходные ... Как хе о здоровье нашем пекутся , не передать ! Правда тут три дня назад скорую 8 ( !!! ) часов ждали , хотя один сытый и лоснящийся господинчик постоянно треплет про доступность и качественность мед обслуживания .

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