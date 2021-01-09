В ДРКБ Татарстана рассказали, как уберечь детей от травм при катании с горок. По словам врачей, дети чаще всего ударяются друг об друга головами, врезаются в стены, столбы и деревья. Медики рассказали, что кататься на "ватрушке" детям вдвойне опасно, так как их невозможно контролировать ногами, в отличие от ледянок ледянки.

"Чтобы минимизировать нежелательные последствия зимних развлечений, детям необходимо находиться на катках и горках в защитной экипировке. Горка должна быть оборудована для катания", - рассказал заведующий отделением травматологии ДРКБ Алексей Глушков, сообщается в инстаграм-аккаунте больницы.

Также медик призвал родителей смотреть за детьми при катании с горок.

Напомним, что недавно в Татарстане трехлетняя девочка разбилась насмерть при катании с горки.