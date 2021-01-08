В Татарстане разрешили отстрел диких кабанов из-за вспышки африканской чумы. Об этом сообщают "Новости Татарстана".

По их информации, было выделено больше семисот дополнительных квот. Установлено правило, что после отстрела дичи, ее необходимо показать местным ветеринарам. Селезенку, почку, кровь животного будут отправлять на исследования в Казань.

Напомним, что вспышка африканской чумы среди кабанов началась в декабре в Заинском районе. 29 декабря, после второй волны заражений, в республике установили карантин.

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