Май был одним из самых сложных ковидных месяцев. Насидевшиеся в апрельской самоизоляции казанцы устали и только и делали, что ждали новости об окончании режима. Радовались только школьники. У них появилась возможность закончить учебный год значительно раньше - уже в середине месяца. Связано это было с дистанционным режимом, который показал себя хуже живого посещения занятий в школе. К тому же эту меру рекомендовали и психологи, заявившие о необходимости полноценного отдыха для детей в условиях пандемии.

Напряжение росло. В республике был зарегистрирован второй случай смерти от коронавируса, казанцы стали опасаться заражения значительно сильнее. Жители потребовали от властей публиковать информацию о населенных пунктах, районах городов и домах, в которых выявлены случаи заражения ковидом. Мысль о том, что заразиться COVID-19 можно в собственном подъезде, вызвала волну комментариев.

В оперштабе на это ответили довольно однозначно: "Меры безопасности нужно соблюдать везде".

Да и часть казанцев после сами отметили, что данные о месте жительств зараженных могут привести к самосуду. К тому же со всех сторон стали говорить о бессимптомном протекании вируса, одновременно с полок аптек стали исчезать даже запасенные лекарства, вроде противовирусных и парацетамола. Все это увеличивало социальное напряжение.

И все же, несмотря на всеобщую обеспокоенность, только за одни майские праздники девяносто одну тысячу раз казанцы оформили цифровой пропуск, чтобы выехать на дачу. Видимо, желание передохнуть после нескольких недель сидения дома победило страх заражения. Были даже случаи, когда жители и вовсе противились режиму, и устраивали вечеринки на открытом воздухе. В общем, неудивительно, что Казань в итоге оказалась на шестом месте по уровню самоизоляции, уступив даже таким некрупным городам, как Лениногорск, Бугульма, Альметьевск. Ранее при этом она входила в пятерку самых самоизолированных городов.

Второй главной проблемой мая стало безденежье. Будучи несколько недель лишенными работы или получающими сниженные оклады, казанцы испытали экономический шок. Одним из проявлений этого стало заявление казанской предпринимательницы, которая грозила сжечь себя перед банком, если ее финансовое положение не улучшится.

"Мы не то, что на дне. Это уже днище. Я не попадаю сейчас ни под одну программу, которое разработало государство. Мне не положена отсрочка по налогам, отсрочка по кредитам, и даже моим детям не положены продуктовые наборы", - заявила женщина.

Сама она работает на Вьетнамском рынке и воспитывает двух детей из детского дома. Банк отказался снизить ипотечные выплаты и хоть как-то войти в положение неработающего населения. В итоге из-за самоизоляции она лишилась возможности заработка и у нее образовались долги по ипотеке. Все это и привело к такому открытому заявлению.

При этом какие-то меры от правительства уже стали доходить до населения. Так, самозанятые предложили продуктовые наборы. Кроме них, помощь смогли получить пенсионеры, многодетные, неполные семьи и некоторые другие категории. Также проводились акции по бесплатной раздаче масок, цена на которые в период самоизоляции поднялась до ста и выше рублей.

И самое любимое: главные надежды мая. Если сами вы уже подзабыли, то напомним, что в мае все еще верили в силу жары. Роспотребнадзор Татарстана возлагал большие надежды на природные условия, которые должны были стать естественной преградой для распространения ковида. Может быть поэтому никто не хотел признавать вероятной второй волны, в условиях которой мы все-таки оказались сейчас. Кроме того, врачи надеялись на скорое появление вакцины, после которой можно будет снять все ограничения, однако появится она, как мы знаем, только спустя полгода. Да и о том, какой эффект массовая вакцинация окажет на скорость распространения ковида сейчас, также пока неизвестно.

