Красное мясо сокращает продолжительность жизни у мужчин. Об этом пишет Express со ссылкой на ученых из США.

Эксперты установили, что у лиц мужского пола, которые едят красное мясо, выше риск развития болезней сердца и сосудов. К красному мясу относятся телятина, говядина, свинина, баранина, конина, козлятина, оленина - мясо млекопитающих, имеющее красные оттенки из-за белка миоглобина. Ученые считают, что исключение этих видов мяса из рациона может продлить жизнь и советуют заменить его цельнозерновыми продуктами - ранее было доказано, что их употребление в пищу снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 26%.

Отметим, что в процессе исследования специалисты изучили данные 43 272 мужчин, средний возраст которых составлял 53 года. Они не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией на момент начала эксперимента.

Читайте также:

Мужчина пришел в аптеку за лекарствами от коронавируса и умер