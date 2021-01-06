Казанский адвокат Руслан Нагиев и его коллега Равиль Тугушев заявили о мошенниках, которые собирают деньги якобы для их подзащитного Рамиля Шамсутдинова.

Видеозапись с обращением опубликовал на своей странице в Инстаграм Нагиев, по его словам, адвокаты никакого сбора не ведут, а желающим помочь нужно быть внимательными.

Напомним, что казанский адвокат в ноябре 2019 года взялся защищать солдата-срочника Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев в Забайкалье. Ранее житель Татарстана рассказал о взаимоотношениях в части, где служил Шамсутдинов. Молодого человека суд присяжных признал виновным в декабре 2020 года, однако отметил, что он заслуживает снисхождения. Этот факт исключает пожизненное лишение свободы для подсудимого.

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