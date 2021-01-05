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Врач назвал главную ошибку вакцинации от коронавируса в России

05.01.2021, 16:51 197 0 prokazan.ru

В процессе вакцинации россиян от коронавируса сейчас наблюдается одна серьезная ошибка, считает доктор медицинских наук Антон Ершов. Это неравномерное распределение вакцины и, как следствие, не одновременная вакцинация жителей разных регионов страны. 

По мнению Ершова, если прививку делают не разом во всех регионах, то жители разных областей продолжат заражать друг друга, так как привитые первыми будут терять иммунитет к тому времени, как привьются последние. 

"На сегодняшний день активнее всего прививаются москвичи, а в большинство регионов поступают малые партии препаратов. Это приведет к тому, что в регионах все это будет бушевать, а большинство жителей столицы мы привьем. Пока вакцинируются жители регионов, иммунитет у москвичей начнет падать. То есть прилетающие в столицу люди станут новыми разносчиками вируса", - цитирует медика издание Life.

Также Ершов отметил, что нелогичное распределение наблюдается и между категориями людей. Среди групп, которым прививка положена, многие отказываются, те же, кому вакцинация сейчас не положена, готовы ее сделать. Медик посоветовал распределить вакцину между всеми желающими для равномерной иммунизации. 

Добавим, что на конец декабря 2020 года в Татарстане вакцину "Спутник V" получили более 1,7 тысяч человек, в России привито уже более 800 тысяч. Известно, что до конца февраля в Татарстан должны привезти еще 190 тысяч доз вакцины. 

Ранее журналист ProKazan.ru пытался попасть добровольцем на вакцинацию от COVID-19 и рассказал, что из этого вышло. 

 

Медицина / Минздрав Новости России Коронавирус
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