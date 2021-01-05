В Казани сегодня днем произошла авария, в которой пострадал двухлетний ребенок. Фотографии с места ДТП появились в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Даурская, здесь столкнулись "Лада Приора" и "Хендэ Солярис". Как сообщает "Перехват", предварительно виноват в произошедшем водитель "Хендэ": он выезжал с парковки, не убедился в безопасности маневра и врезался в отечественный автомобиль, где и находилась маленькая девочка. Она получила травму ноги.

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