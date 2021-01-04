Поволжскому маньяку Радику Тагирову, которого обвиняют в убийствах 26 пенсионерок в Казани, Нижнем Новгороде, Ижевске, Перми и Самаре, объявили бойкот в СИЗО. Об этом сообщает телеграмм-канал "Mash Iptash".

По их информации, сокамерники задержанного, которые вместе с ним находятся в изоляторе на Япеева, узнали состав преступления Тагирова и отказались с ним даже разговаривать. Кроме того, с ним никто "не перестукивается и ничем не делится из общака. Также сообщается, что сам маньяк сначала вел себя вполне спокойно, однако сейчас становится агрессивным. Он выкрикивает ругательства в адрес соседей и хамит дежурным полицейским.

Напомним, что итоге Тагиров останется под стражей до 27 января 2021 года.

Другие новости:

- "Квартиры сгорели подчистую": в Казани загорелся многоэтажный дом

- В Казани 20-летняя девушка устроила лобовое ДТП, вылетев на встречку