Оперштаб Татарстана по борьбе с распространением коронавируса сообщил о 87 случаях заражения за сутки. Все они контактные. Среди них 46 госпитализаций, остальные больные получают лечение дома. Географически заражения сосредоточены в Казани (49 случаев). Также отмечается вспышка коронавируса в Зеленодольском районе. По статистике вчера там был один случай заражения, сегодня - 17.

По возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 4

От 30 до 50 – 22

От 50 до 60 – 11

От 60 до 70 – 22

От 70 до 80 – 16

От 80 до 90 – 11

Старше 90 – 1

География:

1. Казань – 49

2. Набережные Челны – 5

3. Азнакаевский – 1

4. Актанышский – 1

5. Апастовский – 1

6. Буинский – 3

7. Верхнеуслонский – 2

8. Высокогорский – 2

9. Зеленодольский – 17

10. Кайбицкий – 1

11. Лениногорский – 2

12. Пестречинский – 1

13. Тукаевский – 2

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 13 633 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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