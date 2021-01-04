Оперштаб Татарстана по борьбе с распространением коронавируса сообщил о 87 случаях заражения за сутки. Все они контактные. Среди них 46 госпитализаций, остальные больные получают лечение дома. Географически заражения сосредоточены в Казани (49 случаев). Также отмечается вспышка коронавируса в Зеленодольском районе. По статистике вчера там был один случай заражения, сегодня - 17.
По возрастным группам:
До 18 лет – 0
От 18 до 30 – 4
От 30 до 50 – 22
От 50 до 60 – 11
От 60 до 70 – 22
От 70 до 80 – 16
От 80 до 90 – 11
Старше 90 – 1
География:
1. Казань – 49
2. Набережные Челны – 5
3. Азнакаевский – 1
4. Актанышский – 1
5. Апастовский – 1
6. Буинский – 3
7. Верхнеуслонский – 2
8. Высокогорский – 2
9. Зеленодольский – 17
10. Кайбицкий – 1
11. Лениногорский – 2
12. Пестречинский – 1
13. Тукаевский – 2
На сегодняшний день в республике зарегистрировано 13 633 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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