Синоптики Татарстана дали прогноз погоды на начало этой недели.

В понедельник, 4 января, в республике ожидается облачность, небольшой мокрый снег. Ночью и утром в некоторых районах на территорию опустится туман, возможна гололедица. Минимальная температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов ниже нуля, днем потеплеет до 2−7 градусов мороза.

Во вторник, 5 января, также будет немного облачно, пойдет снег. Температура воздуха опустится до -4 - 9 градусов, днем ожидается 2−7 градусов ниже нуля. На дорогах прогнозируют гололед.

В среду, 6 января, ожидается облачность с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью минимальная температура воздуха - 8-13 градусов холода, днем станет теплее - до 5-10 градусов ниже нуля.

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