В новогоднюю ночь в Казани от петард пострадали два ребенка и взрослый. Детей отвезли в ДРКБ города, а после осмотра отпустили домой.

Взрослый получил травму глаза, его осматривали в республиканской офтальмологической клинике. Ему назначили лечение и так же отпустили домой. Об этом пишет kazanfirst со ссылкой на региональный Минздрав.

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