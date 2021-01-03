2020-ый закончился, и редакция ProKazan.ru решила вспомнить, какими событиями ознаменовался ушедший год.

Каждый день мы будем публиковать главные события прошлых месяцев и надеяться, что больше такого "интересного" года не повторится.

Насилие, убийства и угрозы: "трешовый" март 2020-го

В марте в Казани творился буквально "треш". Количество случаев жестокости и насилия зашкаливало. Вспомним лишь несколько, и станет ясно, что месяц был не из самых спокойных.

Так, в первых числах февраля жительница Казани напала с ножом на своих двух восьмилетних детей и пыталась покончить с собой. Один из мальчиков скончался на месте, второй госпитализирован.

В этот же день спустя несколько часов стало известно о еще одном нападении. Неадекватный мужчина взял в заложники женщину и двоих детей трех и восьми лет и угрожал взрывом газа и даже увечьями семье. На уговоры полицейских мужчина не поддавался и требовал предоставить ему наркотики и алкоголь. Благодаря слаженным действиям полицейских, его удалось задержать до того, как мужчина успел что-либо сделать.

Еще один громкий случай, о котором говорили в марте, - завершение расследования в отношении мужчины, обвиняемого в педофилии. Его задержали еще в начале ноября 2019 года. Мужчина дважды приходил в один из подъездов дома по улице Назарбаева - звонил в дверь квартиры, в которой находилась пожилая женщина и ее внучка, маструбировал перед ними и убегал. На второй попытке его поймал отец девочки. Кстати, он уже привлекался ранее за точно такой же поступок и даже отсидел 5,5 лет. Видимо, в тюрьме ему понравилось. В марте его признали виновным и снова отправили в колонию.

Далее месяц пошел еще хлеще. На первой же неделе казанский подросток захотел устроить массовое убийство в лицее. Он хотел убить своих одноклассников и даже создал ролик о якобы уже совершенном преступлении. Самое странное, что он сам позвонил в "112" и сообщил, что готов перестрелять всех. Как выяснилось, причины поступка довольно обыденны. Мальчик не пользовался авторитетом у одноклассников и не успевал по иностранному языку. Конечно, правоохранители быстро среагировали и предотвратили преступление, сам ученик при этом на любой вопрос у него был ответ один: "Мне все равно".

Очередной трагический случай произошел совсем скоро. В Казани пенсионер застрелил внука своей 70-летней возлюбленной, пока тот смотрел телевизор. Как выяснилось после, между пожилым ухажером и 49-летним внуком бабушки периодически возникали конфликты, так как последний много пил и не работал. Мужчине это надоело, и он решил воспитать "пасынка". Взял хранившийся на балконе обрез и зарядив его, выстрелил в голову лежавшему на раскладушке и смотревшему телевизор мужчине. Причем увидел, что тот еще жив, он выстрелил второй раз.

Следующий случай - очередное убийство из-за образа жизни. Трое граждан в ходе алкогольного застолья убили своего товарища. Оказывается, убитый просто заявил хозяину, что тот ведет неправильный образ жизни. Когда избиваемый потерпевший перестал подавать признаки жизни, товарищи просто вынесли его на улицу и бросили в снег.

Далее - обстрел неизвестным 46-го автобуса, следующего из Юдино в Казань. Пострадавших, к счастью не было, однако шум поднялся довольно большой. Самое интересное, что когда злоумышленники нашли, он заявил, что сотворил все это "случайно" и даже извинился.

Верили в конец: первые ограничения по ковиду

Второй обсуждаемой темой месяца стал коронавирус. В марте количество зараженных уже стало расти ежедневно, а правительство начало вводить ограничения с целью снижения темпов распространения болезни. Жителям Татарстана рассказывали, как правильно пользоваться масками, сидеть на карантине, для чего нужны антисептики. Цены на маски подскочили до 100 рублей за штуку, да и найти их стало гораздо сложнее. В стране и в регионе было ограничено авиасообщение, а с 30 марта для лиц старше 65 уже был введен режим самоизоляции, к которому через пару дней подключились и остальные жители республики.

Кроме того, были приостановлены пассажирские перевозки, запрещены все развлекательные мероприятия. Свою работу продолжили только организации непрерывного цикла, остальные перевелись на удаленную работу. Из дома жители стали активно читать новости вроде "как долго коронавирус живет на поверхностях" и слушать речи Министерства здравоохранения о предположительных сроках завершения пандемии. Тогда все, в том числе врачи, верили, что она закончится со сменой сезона года.

В общем, март был не лучший. Завтра вспомним, как Казань пережила апрельскую самоизоляцию.