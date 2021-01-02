2020-ый закончился, и редакция ProKazan.ru решила вспомнить, какими событиями ознаменовался ушедший год.

Каждый день мы будем публиковать главные события прошлых месяцев и надеяться, что больше такого "интересного" года не повторится.

Провокаторы или нет: в феврале 2020-го тема строительства МСЗ продолжает набирать обороты

После масштабного протеста жителей под Осиново из-за строительств мусоросжигательного завода и их разгона ОМОНовцами тема в городе вовсе не утихла. Казанский активист, участвовавший в "бунте", заявил о покушении - его избили дубинками. Он также признался, что это нападение - не первая неприятная "случайность", которая произошла с ним после начала открытого противостояния с "РТ-Инвест" (компания-инвестор МСЗ - прим. ред.). Он сообщил о проколотых шинах автомобиля и дважды разбитых стеклах в квартире. Это, по мнению мужчины, "намеки" от заинтересованных в строительстве лиц.

Конечно, "РТ-Инвест" не остался в стороне и выступил со своим заявлением: в протестах против строительства МСЗ выступали проплаченные провокаторы, тонко намекая на подобных экоактивистов. Не остались в стороне и татарстанские чиновники. Пытаясь утихомирить волну недовольства, они начали заявлять о готовности покупать в районах МСЗ жилье. Якобы они настолько уверены в безвредности проекта, что будут жить там наряду с обычными жителями. Кстати, один из них свое обещание все же сдержал - хоть и значительно позже обещанного. В ноябре 2020 сын мэра города Тагир Метшин купил земельный участок в поселке недалеко от МСЗ, вот только будет ли он там жить - совершенно другой вопрос.

"Распространение инфекции, конечно, исключено": вспоминаем начало коронавирусной инфекции

Также в феврале начало ощутимо расти количество заражений коронавирусом. Татарстан стал первым, кто принял на себя удар. Именно к нам привезли восьмерых россиян, эвакуированных с японского круизного лайнера Diamond Princess, где обнаружили новую инфекцию. Среди них - четверо татарстанцев и один ребенок. Всех их поместили в инфекционную больницу на 14-дневный карантин, который с ними планировали провести три врача, шесть медсестер и три санитарки. Причем медики заверили: "Распространение инфекции, конечно, исключено".

Сами казанцы в целом встретили эвакуированных сограждан понимающе и спокойно. Немного негатива проникло в соцсети, где люди все-таки опасались проникновения инфекции в город, однако это были нечастые случаи. Неравнодушные жители даже устроили салют под окнами больницы, где находились туристы. С собой они также принесли плакаты с надписью "Не болейте!"

Конечно, не все были столь человечны. Так, в это же время в социальных сетях появилась фотография объявления на двери одного из казанских хостелов. Согласно ему, китайцам в данный объект вход воспрещен из-за возможности заражения гостей коронавирусом. О терпимости и сострадании здесь, кажется, речи не идет.

Крушение вертолета и громкая панихида: самая трагичная новость февраля

Февраль ярче всего запомнился трагической гибелью депутата Госдумы РФ от Татарстана Айрата Хайруллина. 7 февраля он летел вместе с пилотом и коллегой по работе на вертолете, однако вблизи поселка Матюшево произошла загадочная неполадка, приведшая к катастрофе (точной версии нет - либо техническая неисправность, либо погодные условия - прим. ред.). Пилот и коллега выжили, однако чиновника буквально придавило к земле, и он погиб. Его смерть оплакивали в республике много дней. Церемония прощания прошла в здании Татарской государственной филармонии имени Тукая, там присутствовали все первые лица республики. Стоит оговорить, что причину аварии не установили до сих пор.

Поиск национальности и смена пола в домашних условиях: странные новости февраля

Ни один месяц не обходится без странных поступков жителей Татарстана. Например, народная артистка Татарстана Гузель Уразова не смогла в февральском шоу определиться, татарка она или башкирка. Пояснять свою национальность для возмутившихся татар ей пришлось уже после эфира. А еще в феврале прошлого года громкий скандал произошел в самолете. Авиакомпания "Победа" отказала казанскому ветерану в месте из-за того, что он "не сможет помочь при эвакуации". Такую интересную версию отказа вряд ли кто мог предугадать.

Другой скандал февраля, вызвавший бурную и неоднозначную реакцию со стороны горожан, - установка в казанском зоопарке "Река Замбези" стенда, где одним из обитателей-животных Африки стал темнокожий человек. Жители увидели в этой "оплошности" скрытый подтекст и нотки расизма. Подобное возмущение вызвала и свадьба дочери министра культуры Татарстана Ирады Аюповой, которую провели в Галерее современного искусства. Для этой церемонии учреждение было закрыто якобы по техническим причинам.

"Бояре изволили справить свадьбу, крепостные подождут", - писали возмущенные казанцы.

Кстати, в галерее потом заявили, что церемонию провести может любой желающий. Однако о таких случаев мы, конечно, не слышали.

Кроме того, февраль запомнился "незапланированными операциями" - мужчина попытался сделать себе операцию по смене пола, находясь в съемной квартире. Он отрезал себе часть мошонки, и у него началось кровотечение. "Врач-пациент" вызвал скорую помощь, но от госпитализации отказался. На следующий день его забрали уже принудительно.