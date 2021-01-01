За прошедшие сутки в Татарстане выявлен 91 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает республиканский оперштаб. 4 случая завозные, остальные - контактные.
Географическое распределение новых случаев:
1. Казань – 56
2. Набережные Челны – 11
3. Альметьевский – 3
4. Атнинский – 1
5. Верхнеуслонский – 1
6. Высокогорский – 2
7. Заинский – 2
8. Кукморский – 3
9. Лениногорский – 1
10. Нижнекамский – 5
11. Рыбно-Слободский – 1
12. Сабинский – 2
13. Сармановский – 1
14. Тетюшский – 1
15. Тукаевский – 1
Всего за весь период пандемии выявлено 13 375 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 10 738 человек, 19 - за минувшие сутки.
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