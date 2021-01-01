За прошедшие сутки в Татарстане выявлен 91 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает республиканский оперштаб. 4 случая завозные, остальные - контактные.

Географическое распределение новых случаев:

1. Казань – 56

2. Набережные Челны – 11

3. Альметьевский – 3

4. Атнинский – 1

5. Верхнеуслонский – 1

6. Высокогорский – 2

7. Заинский – 2

8. Кукморский – 3

9. Лениногорский – 1

10. Нижнекамский – 5

11. Рыбно-Слободский – 1

12. Сабинский – 2

13. Сармановский – 1

14. Тетюшский – 1

15. Тукаевский – 1

Всего за весь период пандемии выявлено 13 375 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 10 738 человек, 19 - за минувшие сутки.

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