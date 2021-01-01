26 декабря в Камском Устье ушел из дома 67-летний пенсионер и до сих пор его местоположение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиз Алерт» Татарстан.

«Пропал Бычков Аркадий Федорович, приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в черную куртку, темные брюки, черные галоши, черную шапку», - говорится в сообщении.

Волонтеры выезжали искать пенсионера несколько раз, но все безрезультатно. В случае, если у вас есть информация о пропавшем, просьба сообщить в полицию.

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