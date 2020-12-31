Принимающим лекарства от коронавируса в новогоднюю ночь рекомендуется воздержаться от употребления спиртных напитков. Больным не стоит пить даже одного бокала шампанского: об этом сегодня рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что употребление спиртного стоит обговорить с лечащим врачом.

«Но абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных несовместим с приемом алкоголя, это абсолютная аксиома. Поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит», — предупредила Попова в эфире канала "Россия 24".

Также чиновница заявила, что ситуация с коронавирусом в России будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники.

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