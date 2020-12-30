На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина резко ответила движению антипрививочников.
«Их движение не несет в себе никакого научного подтверждения, каких-либо доказанных данных о том, что прививки на сегодня неэффективны. Напротив, эффективность вакцинации доказана временем. В Российской федерации все прививки проводятся на добровольной основе. Если у данных граждан есть какое-то свое ничем не подкрепленное. Решение не прививаться — это их право и их выбор», - отметила спикер.
Также она призвала антипрививочников черпать информацию из научных статей. По словам замминистра здравоохранения Татарстана, вакцина от коронавируса абсолютно безопасна для населения, именно поэтому она поступила всеобщий доступ.
Напомним, в Минздраве рассказали о 92-летней жительнице Казани, которая поставила прививку от коронавируса.
Читайте также:
- По данным оперштаба Татарстана в регионе более-менее стабильная ситуация с коронавирусом. Свежие цифры по заболеваемости на сегодня.
комментарии
(как ей показалось) ответа, лучше бы предъявила общественности полную и прозрачную информацию, о проведении всех фаз испытаний этой "вакцины" с доказательной базой соблюдения международных норм и правил,проведения этих самых испытаний!!! Это было бы лучшим ответом, и не пришлось бы тратить "порох" на " резкий ответ"!!! Но поскольку никакой информации нет, у меня как и у многих возникают мягко говоря "смутные сомнения" на счет того, является ли этот продукт вакциной!!!