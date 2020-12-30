На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина резко ответила движению антипрививочников.

«Их движение не несет в себе никакого научного подтверждения, каких-либо доказанных данных о том, что прививки на сегодня неэффективны. Напротив, эффективность вакцинации доказана временем. В Российской федерации все прививки проводятся на добровольной основе. Если у данных граждан есть какое-то свое ничем не подкрепленное. Решение не прививаться — это их право и их выбор», - отметила спикер.

Также она призвала антипрививочников черпать информацию из научных статей. По словам замминистра здравоохранения Татарстана, вакцина от коронавируса абсолютно безопасна для населения, именно поэтому она поступила всеобщий доступ.

Напомним, в Минздраве рассказали о 92-летней жительнице Казани, которая поставила прививку от коронавируса.

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