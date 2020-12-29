100 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Татарстане на 29 декабря. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Известно, что из 100 случаев два - завозные, остальные 98 человек заразились коронавирусом на территории республики. 18 пациентов лечатся в больницах, остальные - на дому. Среди заболевших больше всего граждан в возрасте от 30 до 50 лет - 35 человек, 18 заболевших в категории от 60 до 70 лет, 16 - от 50 до 60, 14 - от 70 до 80, 10 - от 18 до 30, четверо от 80 до 90 лет и трое детей.

В разрезе по муниципальным образованиям республики ситуация следующая: 60 новых случаев выявлено в Казани, 11 - в Челнах, по четыре - в Елабужском и Зеленодольском районах, три в Нижнекамском, по два - в Аксубаевском, Верхнеуслонском, Тукаевском районах и по одному заболевшему прибавилось в Алексеевском, Балтасинском, Буинском, Заинском, Кайбицком, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском, Менделеевском, Новошешминском, Нурлатском и Пестречинском районах РТ.

Таким образом с начала пандемии в Татарстане было выявлено 13 095 случаев COVID-19, сообщают в оперштабе.

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