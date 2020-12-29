Накануне Нового года в больнице Казани умер молодой парень Никита Игнатьев. В начале декабря он вернулся из армии, дома его ждала семьи и любимая девушка. Родные винят в гибели молодого человека врачей.

Историю опубликовал телеграм-канал Mash Iptash. Сообщается, что у 20-летнего Никиты без причин начала болеть и затекать правая рука, он обратился в амбулаторию в Песчаных Ковалях. Парню поставили витамины, однако ему стало хуже: он начал задыхаться. Уже утром медики решили, что у молодого человека проявилась аллергия и поставили ему обезболивающие.

Родные приняли решение перевести Никиту в РКБ, там ему прописали лекарства, которые он даже не мог проглотить, однако медики решили, что он "просто придуривается". Из больницы он писал девушке, что чувствует себя нормально только в сидячем положении, стоит лечь, начинаются боль и спазмы, а врачи игнорируют его жалобы.

Как рассказала мать Никиты Инна, медики якобы жаловались на неадекватное состояние молодого человека, которое сравнили с наркотической ломкой. Позже молодой пациент потерял сознание, ему поставили капельницу, от которой его состояние ухудшилось. Также его подключили к ИВЛ. 27 декабря матери сообщили, что парень умер. При этом, как отмечает Инна, ее сын никогда не пил, не употреблял наркотические вещества, занимался спортом. Родные уверены, что та "неадекватность", на которую жаловались врачи - бред, увеличение зрачков - были предсмертными симптомами, а парню просто поставили слишком много препаратов.

Как выяснила мать девушки Никиты Диляры - женщина работает в сфере медицины - у парня за сердцем скопился воздух, что и стало причиной его плохого самочувствия. Тело забрали вечером, и родственники уверены, что выдачу затягивали специально, чтобы невозможно было обнаружить передозировку успокоительных. Тело было направлено на медэкспертизу.

Рассказ о трагедии уже разлетелся по социальным сетям, и Минздрав Татарстана опубликовал свой комментарий о происходящем.

"В настоящее время для выяснения причины смерти проводятся судебно-медицинская и токсико-химическая экспертизы. Как только появятся результаты, о них сразу же сообщат родственникам", - говорится в сообщении официального аккаунта Минздрава в "Инстаграм".

Выражаем соболезнования родным и близким Никиты.

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