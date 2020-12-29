В Татарстане после погони со стрельбой за пьяным автомобилистом возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Житель Зеленодольска сбил полицейского, который пытался его остановить.

По информации Следкома РТ, все началось с наезда на лавку во дворе жилого дома - 37-летний злоумышленник ехал на своем ВАЗ-2110 пьяный. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы, они начали преследовать нарушителя.

"Несмотря на их требования остановиться, мужчина выехал за пределы города и продолжил движение, при этом неоднократно нарушил правила дорожного движения, в том числе выехав на встречную полосу и повредив двигавшиеся по дороге автомобили. В дальнейшем сотрудники полиции были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, мужчина остановил автомобиль, однако вслед за этим совершил наезд на 23-летнего сотрудника ППС ОМВД России по Зеленодольскому району", - рассказали в ведомстве.

Только после этого водителя удалось задержать. В ближайшее время следствие обратится в суд для заключения зеленодольца под стражу. Сообщалось также, что ранее он был судим за изнасилование. Расследование дела продолжается.

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