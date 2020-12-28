«Открытие» внедрил высокоэффективную программную платформу для отслеживания мошеннических действий

Интегрированная с внутренними системами платформа позволит банку «Открытие» отслеживать торговые операции на финансовых рынках для эффективного выявления мошеннических действий и обеспечения внутреннего контроля в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Платформа банка «Открытие» разработана на базе решений Refinitiv в сотрудничестве с компанией b-next, глобальным поставщиком программных решений, применяемых для контроля за торговыми операциями с различными видами активов. Новая платформа позволит банку «Открытие» повысить эффективность системы контроля, выявлять недобросовестные практики, включающие сложные многоуровневые торговые схемы, а также производить мониторинг всевозможных рыночных ситуаций и трендов.

«С каждым годом объем и количество операций на финансовых рынках растет, а злоумышленники продолжают изобретать новые, более изощренные способы обхода регуляторных требований. Находясь на передовой противодействия недобросовестным практикам, мы рады получить в свое распоряжение платформу, разработанную с использованием самых современных технологий обеспечения комплаенс-контроля. Построенная на основе AI, машинного обучения и поведенческого анализа, платформа объединяет в себе передовой мировой опыт выявления незаконных операций в различных сегментах финансового рынка» - отметил Андрей Середа, вице-президент, заместитель директора департамента ИТ развития банка «Открытие».

«Это инновационное решение помогает финансовым институтам соответствовать нормативным требованиям, управлять рисками и повышать эффективность торговли. В условиях усиления регулирования на российском рынке и за его пределами платформа использует технологии поведенческой аналитики, машинного обучения и искусственного интеллекта, обеспечивая целостный подход к надзору за торговыми операциями и соблюдению требований комплаенс-контроля», - прокомментировал Антонио Де Грегорио, управляющий директор по Центральной и Восточной Европе компании Refinitiv.

«Мы гордимся быть частью этого инновационного партнерства. Эта платформа – хороший пример постоянных инноваций. Она постоянно развивается для борьбы с махинациями, с которыми сталкиваются участники рынка, например, Blockchain Surveillance, и отслеживания мошеннической деятельности с использованием блокчейна, генерируя автоматические оповещения на торговых частотах», – заявил Вольфганг Фаббиш, генеральный директор b-next.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Refinitiv — один из крупнейших в мире поставщиков данных и инфраструктурных решений для финансовых рынков. Работает с 40 000 учреждений более чем в 190 странах. Refinitiv предоставляет данные и инсайты, торговые платформы, инфраструктурные решения для рыночных данных и платформы открытых технологий, которые поддерживают и объединяют мировое сообщество финансовых рынков. Технологии компании обеспечивают прогресс в таких сферах, как трейдинг, инвестиции, управление частным капиталом и корпоративными рисками, борьба с финансовыми преступлениями, регулирование и управление рыночными данными.