Банк «Открытие»: почти половина жителей ПФО считает, что 2021 год будет для них лучше 2020-го

При этом 22% жителей округа ждет улучшения экономической ситуации в стране, а 26% полагают, что пандемия COVID-19 закончится весной-летом 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами банка «Открытие»*.

47% респондентов ПФО полагают, что их личный 2021 год окажется лучше 2020-го. 42% жителей считают, что в новом году для них ничего существенно не изменится. Лишь 12% респондентов округа ожидают, что 2021 год окажется хуже, чем 2020-й.

Почти треть жителей округа (26%) ожидают, что пандемия COVID-19 прекратится уже к лету 2021 года. Остальные респонденты считают, что с частичными эпидемическими ограничениями мы проживем весь следующий год.

22% жителей ПФО уверены в том, что в 2021 году начнется восстановление российской экономики от коронакризиса. По мнению 25% опрошенных, экономика останется в таком же состоянии, как сейчас. 46% считают, что в новом году коронакризис может преподнести новые негативные сюрпризы.

Каждый четвертый респондент округа (25%) уверен в том, что его доходы в новом году сохранятся на уровне 2020-го. 12% ожидают медленного или более значительного роста доходов. При этом 30% опрошенных считают, что инфляция в следующем году будет соответствовать прогнозу Банка России (3,9% - 4,2%).

Сдержанный оптимизм жители ПФО продемонстрировали в своих прогнозах относительно ставок по вкладам и кредитам. 26% считают, что ставки по депозитам и кредитам в новом году останутся на уровне 2020-го. При этом, 28% респондентов округа прогнозируют повышение ставок по данным финансовым продуктам.

*Опрос проведен банком «Открытие» 14-21 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.