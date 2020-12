Казанский футбольный клуб "Рубин" выпустил новогодний видеоролик. В ролях, разумеется, сами футболисты и главный тренер клуба Леонид Слуцкий - он спел песню "All I Want for Christmas Is You" на английском языке, трек написан Марайей Кэри.

"Вы просто пример того, каким добрым, открытым и простым нужно быть, даже когда занимаешь такую ответственную должность. Не растеряйте чувство юмора! Лучший! С наступающим!"

"Умеют же в Казани делать:)"

"Ну, Леонид Викторович, молодец! Прям слов нет! С наступающим!"

"Викторович лучший! Не просто отличный тренер, но и замечательный человек! С Наступающим Вас!" - рассыпаются в комплиментах подписчики аккаунта "Рубина".

Однако фанаты не удержались и от "подколов" - они вспомнили Тарасова, который покинул клуб перед Новым годом и Дзюбу, который прославился видеороликом с самоудовлетворением.

"Ждём теперь от Дзюбы тоже предновогоднее видео"

"Там должны были быть слова Тарасова: "Я устал, я ухожу" - иронизируют в соцсетях.

Добавим, что треку, на основе которого был снят ролик, уже четверть века, на песню есть четыре официальных музыкальных видео и пара десятков каверов.

