Жители Казани умилились коту, которого встретили спящим на одном из банкоматов Сбербанка. Это фото появилось в социальных сетях.



Казанцы начали комментировать пост, придумывая для животного интересные имена.

"Вот такой милый Пин-Кот встретил меня на Фучика", - пишут подписчики.

"Консультант", "Хозяин банкомата", "СберКотБанк", - проявляют они фантазию.

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