Жители Казани умилились коту, которого встретили спящим на одном из банкоматов Сбербанка. Это фото появилось в социальных сетях.
Казанцы начали комментировать пост, придумывая для животного интересные имена.
"Вот такой милый Пин-Кот встретил меня на Фучика", - пишут подписчики.
"Консультант", "Хозяин банкомата", "СберКотБанк", - проявляют они фантазию.
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Пришла к ним мадам глубоко пенсионного возраста и заявила, что подаст на них в суд.
Оказывается, наслушавшись в СМИ о похищениях с пластиковых карточек, она не придумала ничего лучшего, как сделать в уголке карточки дырочку и продеть в нее крепкую ниточку. Ну, носишь на груди свою "медаль" и носи. Все бы ничего, но она и денежку решила получить, не снимая ее с шеи. Втянул банкомат ее карточку, и бабуля уперлась носом в экран. Клавиатуры не видно, стала вводить пин-код на ощупь. Первая попытка... - код неверный, вторая попытка... - аналогично. очередь у банкомата предлагает помочь и просит назвать пин-код вслух. Но нет! "Никому не говорите его... даже сотруднику банка! Я сама!" И что же - третья попытка опять неудачная! А когда это происходит, в банкомате такая карточка втягивается еще глубже в отдельный отсек. Нить стала передавливать шею. Нить крепкая. У окружающих нет ни ножниц, ни ножа... Благо, один мужчина не растерялся и оттарабанил бабку в сраку.