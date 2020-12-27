В Пестречинском районе Татарстана в деревне Куюки обнаружили останки младенца. Тело было закопано во дворе одного из домов поселения на улице Тукая 25 февраля. Об этом случае передает портал "Inde news".

Известно, что 39-летняя мать ребенка, работающая в местной компании дворником, родила ребенка в этом году, однако он скончался. Причины гибели младенца не установлены. Вместе со своим 61-летним сожителем она закопала погибшего ребенка на территории участка. Раскопки же его проводились только 23 декабря, то есть спустя почти год от произошедшего.

В правоохранительных органах возбудили уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности". Женщина вместе с сожителем задержаны на время следствия.

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