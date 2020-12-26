В Татарстане из-за плохой погоды и сложной ситуации на дороге ввели ограничение движения междугородних автобусов и грузового транспорта на федеральных трассах. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Так, автобусам запретят ездить с 17:00 26 декабря, а грузовому транспорту с 19:00.

По прогнозам синоптиков, метель продолжится и 27 декабря, ожидается усиление ветра до 21 м/с. На дорогах снежные заносы и гололедица.

Госавтоинспекция призывает водителей не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по тел. 8(843)5333888.

Напомним, Казань из-за метели стоит в 9-бальных пробках. Такая же ситуация на трассе М-7.